ЄС передав Україні 370 шкільних автобусів

Автобуси розподілять між шістьма областями, які постраждали від російської агресії: Київської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської, Львівської та Чернігівської.

Українські громади отримали понад 370 шкільних автобусів від ЄС. Під час візиту президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва у суботу, 4 листопада, відбулася їх урочиста передача, повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що програму солідарності Шкільні автобуси для України рік тому запустили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та перша леді України Олена Зеленська.

Єврокомісія купила 100 автобусів для України за 14 мільйонів євро. Ще 271 автобус надали державні та приватні організації країн ЄС.

„Ця жорстока війна позбавила тисячі українських дітей невинності та дитинства. Але вона не позбавить їхнього світлого та щасливого майбутнього, на яке вони заслуговують. Ось чому я щаслива, що ми можемо допомогти безпечно возити українських дітей до шкіл. Надання понад 370 шкільних автобусів Європейською комісією та державами-членами демонструє нашу спільну відданість майбутнім поколінням українців”, – заявила Урсула фон дер Ляєн

Автобуси розподілять між шістьма областями, які постраждали від російської агресії: Київської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської, Львівської та Чернігівської.

Серед нових автобусів є й інклюзивні підйомники для учнів, які мають колісні крісла. Це допоможе забезпечити доступ до освіти всім українським учням.

У свою чергу міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що потреба в автобусах досі залишається. Наразі не вистачає приблизно 2100 автобусів, зокрема, понад 200 одиниць транспорту для дітей з інвалідністю.

korrespondent.net

Фото: president.gov.ua