Перші сім’ї, жінки з дітьми, яких евакуювали із зони ведення бойових дій, прибули до санаторних комплексів на озері Балатон в Угорщині.

Декілька днів тому під час планової робочої зустрічі з Генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бочкаі голова Закарпатської ОВА погодили таку можливість.

І ось вже 87 членів сімей рятувальників прибули до сусідньої країни, де їх за домовленістю зустріли закордонні партнери. Жінки з дітьми подолали тисячі кілометрів потягом, адже були вимушені покинули свої домівки внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Тепер, коли сім’ї у безпеці, наші фахівці ДСНС можуть безупинно виконувати свій службовий обов’язок та рятувати життя інших.

Щиро дякую нашим угорським друзям за підтримку. Сьогодні це критично важливо і ми усі її відчуваємо.

Повідомляє Віктор Микита, голова Закарпатської ОДА (ОВА).

Джерело: life.ko.net.ua