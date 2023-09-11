Ільдіко Орос: угорці Закарпаття просять відновити втрачені права на навчання рідною мовою

Представники угорської спільноти Закарпаття сотні років живуть на своїй малій батьківщині, тож хочуть стати частиною державотворчого процесу, учасникам якого гарантуються усі пов’язані з цим права та можливості. Місцеві угорці з «наполегливою рішучістю» просять повернути їм позбавлені права у сфері здобуття освіти рідною мовою, – зазначила очільниця Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства (ЗУПТ) та президент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ Ільдіко Орос на об’єднаній церемонії відкриття навчального року в освітніх закладах краю з угорською мовою навчання, що відбулася у смт. Вишково.

Традиційна церемонія відкриття навчального року в освітніх закладах Закарпаття з угорською мовою навчання відбулася цьогоріч у реформатській церкві у Вишкові, що на Хустщині. Опісля святкового богослужіння голова організації із захисту інтересів угорських педагогів Ільдіко Орос привітала присутніх із початком нового навчального року, наголосивши, що вчителі гідно пройшли випробування, які випали на їх шляху у минулого навчального року, що ознаменувався нестабільністю та невизначеністю.

«Основним завданням ЗУПТ і надалі залишається забезпечення умов для функціонування та розвитку угорських освітніх закладів Закарпаття»,

– наголосила вона. Серед досягнень п. Орос особливу увагу акцентувала на внеску товариства в облаштування бомбосховищ, які забезпечують можливість для проведення уроків в очному режимі, організації предметних олімпіад, літніх таборів та курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

За словами високопосадовиці, за сприяння ЗУПТ 800 дітей мали змогу взяти участь у програмі табору «Ержебет», серед яких 200 учасників – діти української національності, які вивчали угорську мову як іноземну. До того ж, у літніх таборах, що відбувалися в останній тиждень серпня в 55 закладах середньої освіти в рамках реалізації програми «Без кордонів», з користю провели час 2500 дітей.

Ільдіко Орос висловила особливу подяку Державному секретаріату з питань національної політики, державним структурам та громадським організаціям Угорщини за надану підтримку.

За результатами опитування, проведеного ЗУПТ, станом на 2023 рік класи з угорською мовою навчання функціонують у 99 школах, початкову освіту в яких здобувають близько 11 000 дітей. Кількість учнів перших класів перевищує 1 100, що практично відповідає показникам минулого року.

Керівниця педагогічного товариства наголосила, що заради дітей, які залишилися вдома,

«ми, педагоги, повинні сумлінно виконувати свої обов’язки і в цьому навчальному році».

За її словами, «ми не є мігрантами, ми тут народилися і живемо вже сотні років». Угорці Закарпаття хочуть активно брати участь у державотворенні та користуватися усіма належними правами і можливостями.

«Ми налаштовані рішуче і наполегливо просимо поновити відібрані права у сфері здобуття освіти рідною мовою»,

– зазначила Ільдіко Орос.

Наприкінці церемонії відкриття навчального року зачитали заяву ЗУПТ, у якій організація із захисту інтересів педагогічних кадрів закликала компетентні органи державної влади сприяти відновленню прав представників національних меншин на здобуття освіти рідною мовою, які діяли до моменту прийняття відповідного закону.

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