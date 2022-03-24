Біженці з України можуть скласти випускні іспити в Угорщині

Біженці з України, які в 2021/2022 навчальному році вчилися у випускних класах на батьківщині, за бажанням можуть скласти випускні іспити в рамках екзаменаційної системи в Угорщині. Для цього необхідно мати офіційний документ, який підтверджує факт навчання в такому класі, виданий школою в Україні (можна і в електронній формі), та подати відповідну заяву.

Згідно з постановою уряду, заяви до 20 квітня приймають в обласних адміністраціях, там же будуть проводити іспити. Обов’язкові предмети: угорська мова та література (або угорська мова як іноземна), математика, історія, іноземна мова (не вказано яка) і хоча б один іспит із предмета на вибір. Здати іспити необхідно до 9 червня.

Із тексту постанови стає зрозуміло, що іспити проводяться угорською мовою, тобто про переклад не йдеться. Можна припустити, що вибір іспиту з угорської як іноземної замість угорської мови та літератури наданий для україномовних випускників, які володіють угорською. Оскільки йдеться про угорську екзаменаційну систему, іспит складатиметься відповідно до угорської програми навчання, від якої українська програма, наприклад, з історії, може сильно відрізнятися. Можливо, тому в постанові закріплено, що той, хто не здасть усі предмети успішно, буде офіційно атестований.

Forrás: life.karpat.in.ua