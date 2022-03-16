15 березня в Берегові відбулося покладання вінків

Через вимушену ситуацію в Україні, традиційне відзначення 15 березня цього року було замінено тихим покладанням вінків у Берегові.



На згадку про національне свято наших угорців учасники вшанували пам’ять березневої молоді та героїв Революції за незалежність 1848–49 рр.



Керівництво та викладачі ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, керівники Фахового коледжу ЗУІ, Благодійного фонду «Геніус», ГО «Pro cultura Subcarpathica» та керівники Закарпатського угорськомовного педагогічного вшанували їх покладанням вінків.

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