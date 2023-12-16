1500 термокофт для військових передали від обласних палат інженерів Угорщини

Термокофти для військових та цивільних, які перебувають у зоні бойових дій, закупили обласні палати інженерів Угорщини. Про це Суспільному розповів голова Палати інженерів області Саболч-Сатмар-Берег Янош Беззег.

За словами Янош Беззега, гуманітарну допомогу на 3 мільйони 500 тисяч форинтів, а це 350 тисяч гривень зібрали представники обласних палат інженерів Угорщини. Її передали волонтерам благодійного фонду „Сім’я Христа”. Вони ж, у свою чергу, сформують подарунки з термобілизною та солодощами і 18 грудня відвезуть її в регіони, де тривають бойові дії.

„Коли ми побачили, в якому обсязі можемо профінансувати допомогу, тоді ми узгодили із благодійним фондом «Сім’я Христа», що саме ми можемо закупити і прийняли рішення, що буде доречно закупити нижній теплий одяг і його передати”, — розповідає Янош Беззег.

Як додав Янош Беззег, від початку повномасштабного вторгнення Національна Палата інженерів збирає для українців гуманітарну допомогу. Це вже друга така гуманітарна допомога. Цього разу закупили 1500 термокофт.

„Також ми сприяємо із транспортуванням цієї допомоги в Україну і знаходимо організацію, яка її прийме. Ми поважаємо цих молодих волонтерів, які працюють в організації „Сім’я Христа”. Ми бачимо їхню жертовну роботу, як вони виїжджають у найгарячіші та найвіддаленіші точки Східної України”, — розповідає консул Генерального консульства Угорщини в м. Ужгороді Томаш Беззег.

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