19 школярів із Закарпаття проведуть зимові канікули в Італії

19 дітей закарпатських військових та інших категорій майже місяць зимових канікул проведуть в Італії.

Про це розповіли в Закарпатській ОВА. Школярі перебуватимуть тат у супроводі трьох педагогів-перекладачів.

На дітей віком від 9 до 13 років із гірських громад краю чекають незабутній відпочинок, спільні екскурсії, знайомство та спілкування з тамтешніми школярами.

Вони зможуть дізнатися багато цікавого про культуру і традиції цієї країни, а також розповісти про Закарпаття та Україну.

«Це перша група дітей з нашого краю, яка в межах спільної ініціативи керівництва Закарпатської ОВА та італійського фонду „Давайте допоможемо їм жити“ вирушила на такий відпочинок. Співпраця в цьому напрямку триває», — зазначили в ОВА.