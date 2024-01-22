22 січня в Україні відзначають День Соборності

Саме цього дня 105 років тому відбулося проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

З нагоди державного свята в Ужгороді вшанували Героя України, президента Карпатської України Августина Волошина.

До памʼятника видатному закарпатцеві на набережній Незалежності поклали квіти керівництво області та міста, військові, духовенство, дипломати європейських країн і громадськість.

Ідея соборності української держави була ключовою в діяльності Августина Волошина. До того ж 2024 на Закарпатті проголошено роком президента Карпатської України.