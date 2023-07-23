300 дітей з України приїхали на Закарпаття на відпочинок

На Закарпатті урочисто відкрилася перша цьогорічна табірна зміна міжнародного дитячого центру «Артек»

300 дітей з різних куточків України приїхали на першу табірну зміну міжнародного дитячого центру Artek.UA. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заклад евакуювали з Київської області на Закарпаття. Обласна рада передала у користування артеківцям колишній дитячий санаторій «Човен» на Свалящині, який розміщається на 9 га території. Утримується МДЦ за рахунок держави, податки сплачуються до казни Керецьківської громади і обласного бюджету.

Разом з дітьми віком від 8 до 16 років на Закарпаття приїхали педагоги, медики, психологи та технічний персонал. Окремих працівників взяли на роботу з числа місцевого населення.

Протягом 21 дня зміни артеківці цікаво й змістовно проводитимуть час. Окрім розваг і освітніх програм, з ними працюватимуть професійні психологи, оскільки багато дітей приїхали з деокупованих або прифронтових територій. Для таких маленьких українців МДЦ «Артек» спеціально розробив «Програму соціально-психологічної реабілітації та підтримки дітей і підлітків, що постраждали внаслідок травм війни». Вона складається з діагностики, корекції поведінки, практичних технік при психотравмуючих подіях, арт-, казко-, лялько-терапії тощо.

Торік Програмою було охоплено 1364 дитини і результат виявився більш ніж позитивним. Згідно зі спеціальною шкалою, у кінці заїзду рівень тривожності у дітей знижувався.

Цього року в таборі також працюватимуть за спеціальними методиками. Сюди приїхав навіть пес породи чихуахуа Лев Кімберленд, який має офіційний дозвіл від канцелярії Президента для роботи з психотравмованими дітками. За словами виховательки, після контакту з песиком маріупольська дівчинка, яка внаслідок пережитого стресу втратила мову, знову почала розмовляти.

На урочистому відкритті першої зміни побували Володимир Чубірко – голова Закарпатської обласної ради і керуюча справами облради Мирослава Ливч. Вони оглянули умови перебування дітей, ознайомилися із заняттями, взяли участь у оголошенні результатів виборів та посвяті мера зміни, якого обрали самі школярі.

За інформацією генерального директора МДЦ Сергія Капустіна, у 2023 році протягом 7 змін табір прийме 2100 дітей з України.

Як відомо, у 2014 році після окупації росією Криму український дитячий табір «Артек» вимушено розмістили під Києвом. Історія ж «Артеку» давня. Його було відкрито 16 червня 1925 року. У 2006 році «Артек» став єдиним у світі дитячим центром, якому було присвоєно статус «Під егідою ЮНЕСКО».

Закарпатська обласна рада