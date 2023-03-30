466 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 30 березня 2023 року більше ніж 1 409 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 466 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 446, Харківській – 273, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 88, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора