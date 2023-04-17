470 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 17 квітня 2023 року більше ніж 1 418 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 470 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 451, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 86, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

Офіс Генерального прокурора