482 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 18 травня 2023 року більше ніж 1 460 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Джерело: Офіс Генерального прокурора