500 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Більше ніж 1 597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 500 дітей загинули та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 118, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Джерело: Офіс Генерального прокурора