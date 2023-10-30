510 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Більше ніж 1651 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 30 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 510 дітей загинули та понад 1141 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 132, Київській – 129, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

Протягом останніх днів:

29 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Новояковлівка Оріхівського району Запорізької області поранено 16-річного хлопця.

27 жовтня через обстріл військами РФ м. Нікополь Дніпропетровської області постраждав 5-річний хлопчик.

Джерело: Офіс Генерального прокурора