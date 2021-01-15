ArtSpace – відкриття транскордонного культурного тендера

Транскордонний мистецький простір – також відомий як проект ArtSpace – провів 22 грудня першу прес-конференцію у Центрі культури ім. Перенів передмісті Берегова (Чопівка-Берегардо).

Проект презентували Маріанна Поллогі, директор та менеджер проектів громадської організації «Про Культура Субкарпатіка», та асистент проекту Крістіна Молнар.

Проект ArtSpace вдалося реалізувати завдяки підтримці, отриманій в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу Угорщини-Словаччини-Румунії-Україна 2014-2020 роках.

Товариство Pro Cultura Subcarpathica реалізовує програму разом із словацькою асоціацією «Асоціація Великі Капушани та Околиці» та асоціацією «Карпатська Асоціація Культури та Мистецтва», що знаходиться у Ньїредьгазі (Угорщина). Проект стартував 15 травня 2020 року та триватиме 24 місяці. Його бюджет складає 805 151,18 євро, 90% з яких фінансується Європейським Союзом.

Основна мета програми – об’єднати прикордонні регіони та створити транскордонний культурно-мистецький простір. Створення єдиного туристичного регіону, який пропонує комплексний туристичний пакет із інтегрованими культурними програмами. Його головним завданням є посилення співпраці трьох культурних організацій, створення спільної платформи для просування цільових районів, а також розвиток туристично-орієнтованих культурних продуктів регіону через транскордонні заходи.

Першим етапом проекту буде створення закладів культури, які будуть виконувати функції координаційних центрів, місця проведення окремих заходів та, нарешті, але, що не менш важливо, об’єктів, що обслуговують туризм. Ці функції незабаром буде виконувати Культурний центр ім. Перені в Берегардо, Закарпаття.

Культурно-туристична платформа базується на дослідженнях спадщини, метою яких є складання карти культурної спадщини та туристичних визначних пам’яток регіонів Берегівщини (Україна), Вельких Капушана (Словаччина) та Ньїредьгази (Угорщина). Повне дослідження буде доступне у формі інтерактивної карти на сайті cbc-artspace.com, який також є веб-сайтом програми ArtSpace.

Використовуючи результати дослідження, три організації-партнери організовують тренінги з питань культурного менеджменту для керівників та іншого персоналу, що працює в будинках культури та інших культурно – громадських установах. Крім того, для місцевих виробників проводиться маркетингові тренінги, метою яких є стимулювання комерційної діяльності, розширення клієнтської бази та ознайомлення з платформами збуту.

Низку транскордонних та місцевих культурних заходів організовуватиме товариство Pro Cultura Subcarpathica у рамках проекту відбудуться, наприклад: драматичні та театральні вистави, акції популяризації музики та інструментів, концерти, виставки, танцювальні та ремісничі класи, дегустації вин, спільні кулінарні програми для зацікавлених.

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