БерченіФест знову оживив історію та культуру в Ужгородському замку

24 вересня подвір’я Ужгородського замку знову перетворилося на сцену традицій і святкувань. Громадська організація Про Культура Субкарпатика провела тут добре знаний фестиваль БерченіФест, присвячений графу Міклошу Берчені та його дружині Крістіні Чакі. Подію відвідали понад 300 гостей, які прагнули доторкнутися до історії та відчути атмосферу народної культури.

Прогулюючись замковим двором, відвідувачі могли зустріти самих Берчені – в образі акторів у костюмах. Колись ця подружня пара мешкала саме в замку й відіграла вирішальну роль у його розквіті. Вони принесли із собою дух Просвітництва, розвиваючи тут мистецтво й культуру.

Свято мало й творчу складову: для дітей організували майстер-класи з валяння, нанизування бісеру, плетіння браслетів та створення лавандових прикрас, а також розгадування головоломок типу «диявольські замки».

Офіційна частина розпочалася з покладання вінків до погрудь графського подружжя.

У вітальному слові Жужанна Барачі, консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, наголосила на історичному значенні постаті Берчені:

«Міклош Берчені був вірним соратником князя Ференца Ракоці II. Він став одним із найважливіших воєначальників та політиків Визвольної війни, він активно займався налагодженням дипломатичних зв’язків та проведенням перемовин й залишався відданим радником навіть у вигнанні. Сьогодні його вважають однією з найвидатніших постатей в історії Закарпаття».

До учасників також звернулася Ільдіко Орос, голова Про Культури Субкарпатики та Закарпатського угорського інституту iм. Ференца Ракоці II:

«Берчені шанував місцевих жителів, звертаючись до них їхньою рідною мовою. Це приклад, який надихає навіть у XXI столітті. А сьогоднішній день особливий ще й тому, що саме 24 вересня 1665 року він народився. Тому ми обрали цю дату та Ужгородський замок як постійне місце проведення БерченіФест ».

Після урочистої частини на гостей чекав яскравий концерт за участі місцевих народних колективів та музикантів:

Фольклорний ансамбль «Kökény» з Чопа – керівник Вероніка Ваш

Філія Угорської школи народної творчості «Туліпан Танода» в с. Есень – керівник Б’янка Банга-Мако

Цитраші філії Угорської школи народної творчості «Туліпан Танода» в с. Малі Геївці – керівник Маріанна Чакань

Менша та старша групи танцювального колективу «Eszenyi Bokréta» – керівник Біанка Банга-Мако

Фольклорний ансамбль «Kisritmus». – керівник Тібор Сабо

Учні відділу танцю й скрипки Угорської школи народної творчості «Туліпан Танода» при Ужгородському ліцеї імені Дайки Габора – керівник Богларка Ботош, акомпанемент гурту «Csipkés»

Фольклорний ансамбль «Csüllő» – керівник Ілона Пердукнє-Латор, акомпанемент гурту «Csipkés»

Гурт «Csipkés» – керівник Іштван Молнар

Захід відбувся за організації Про Культура Субкарпатика за підтримки уряду Угорщини та Фонду імені Бетлена Габора.

Kárpátalja.ma