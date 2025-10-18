«Бережімо вогонь минулого» – Вшанування пам’яті Габора Бетлена в Хусті

Цього року, 12 жовтня, у Хусті знову відбулося вшанування пам’яті князя Габора Бетлена, спадщина якого і сьогодні є прикладом витривалості, мудрості та національної єдності.

Захід організувала громадська організація Про Культура Субкарпатика, яка ставить за мету надавати мешканцям Закарпаття силу, коріння та опору через пізнання власної історичної спадщини.

З 2013 року ця організація вшановує князя Бетлена. Раніше у місті проводили масштабний фестиваль, однак після початку пандемії COVID-19 та повномасштабної війни вшанування здійснюють у тихій формі покладанням вінків до пам’ятного місця – на знак пошани до однієї з найвизначніших постатей угорської історії XVII століття.

Подія була не лише актом пам’яті, а й виявом віри – доказом того, що навіть у найважчі часи ми повинні зберігати свої цінності та передавати їх наступним поколінням.

Захід розпочався з екуменічного богослужіння в місцевій реформатській церкві, де слово виголосили: пастор Карой Єнеї та отець Андраш Кващук. Богослужіння завершилося співом гімну та благословенням.

На вшануванні Йожеф Бачкаi, генеральний консул Угорщини в Ужгороді, відзначив історичну спадщину князя Габора Бетлена, який подавав приклад віри, любові до батьківщини та творчої сили. Його вічні слова – «Не завжди можна зробити те, що треба, але завжди треба робити те, що можна» – і сьогодні залишаються дороговказом для закарпатських угорців, які, попри труднощі війни, залишаються вірними своїй вірі, рідній мові та землі.

Бачкаi підкреслив, що спільнота потребує безпеки, миру та передбачуваного майбутнього, і наголосив, що Угорщина й надалі підтримуватиме угорців Закарпаття, допомагаючи їм гуманітарними, економічними та громадськими засобами.

Наприкінці свого виступу він висловив подяку і шану місцевій угорській спільноті, яка, за його словами, «зробила все, що могла».

У своєму виступі Ільдіко Орос, президентка Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ та громадської організації Про Культура Субкарпатика, нагадала, що під час шістнадцятирічного правління Габора Бетлена Трансильванія, до складу якої тоді входив і Хуст, переживала період розквіту. Країна жила у добробуті й користувалася визнанням у всій Європі.

«Бурі ХХ століття, однак, стерли ці знання, – сказала вона. – У школах більше не вивчали історію наших великих постатей, нашого минулого, до якого ми могли б звертатися. Саме тому мета кожного такого заходу – змінити це».

Вона додала:

«Кожен день Бетлена нагадує не лише угорцям, а всім присутнім, що ми не можемо зробити все, але те, що можемо – повинні зробити. Так діяв і Бетлен, і так маємо діяти ми, люди XXI століття».

Президентка пояснила, що через воєнний стан цього року знову не вдалося провести традиційний фестиваль Бетлена, під час якого колись процесія князя урочисто “входила” на головну площу міста.

«Цього року ми не можемо цього зробити, – сказала вона, – але ми все ж дали щось місту: вже четвертий рік поспіль фестивалю немає, але четвертий рік є ярмарок. Цей ярмарок приносить людям добробут – можливість продати свої товари, зустрітися одне з одним і провести приємний день».

Наприкінці виступу Ільдіко Орос наголосила:

«Наше завдання як громадських організацій і місцевих мешканців – зберігати вогонь нашого минулого. Коли настане час, ми повернемося знову. Передавайте це далі, щоб і в наступні роки були ті, хто пам’ятає великого князя».

Головна думка її промови полягала в тому, що вогонь минулого – полум’я віри, культури та національної самосвідомості – не може згаснути. Обов’язок громади – берегти це полум’я, поки воно знову не зможе палати вільно й гідно. Президентка висловила надію, що вже наступного року, буде відкрито пам’ятник Габору Бетлену, і постать князя знову стане видимим символом єдності та віри.

Після цього учасники перейшли до пам’ятної дошки біля підніжжя Хустської гори, де Вікторія Орбан, співробітниця ПКС, продекламувала епіграму Ференца Келчеї «Хуст».

Потім присутні поклали вінки пам’яті до меморіалу.

Захід відбувся за ініціативи Про Культура Субкарпатика за участю місцевих римо-католицької та реформатської громад, а також місцевого осередку КМКС.

Вшанування пам’яті відбулося за підтримки уряду Угорщини та Фонду імені Габора Бетлена.

Kárpátalja.ma