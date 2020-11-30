CБУ проводить рейди проти голови КМКС

З ранку понеділка Служба Безпеки України проводить рейди до установ, пов’язаних з Василем Брензовичем, президентом КМКС. Представники служби прибули до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, до будівлі Благодійного фонду Закарпатського центру економічного розвитку імені Егана Еде, до штаб-квартири КМКС в Ужгороді та до квартири Василя Брензовича.

Фото: Kárpátalja.ma

За словами журналіста Віталія Глаголи, представника угорців Закарпаття звинувачують в укладанні фіктивних договорів, подвійній бухгалтерії та відмиванні грошей за підтримки Угорщини.

Сайт Madyar.info, відомий своїми антиугорськими статтями, звинувачує політика у державній зраді та автономних прагненнях. Пишуть, що правоохоронні органи мають незаперечні докази антиукраїнської діяльності Василя Брензовича на користь Угорщини. Портал, який не знає дійсності новин, публікує попередні статті та коментарі на підтримку “обґрунтованої підозри”.

Раніше СБУ розпочала кримінальне провадження у зв’язку з програмою Егана Еде, оскільки вважалося, що сепаратизм був виявлений у проекті, спрямованому на стимулювання економіки області.

Kárpátalja.ma