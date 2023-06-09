Cтався землетрус неподалік від Полтави

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, зазначив Головний центр спеціального контролю.

В Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава.

Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км. В Головному центрі спеціального контролю заявили, що за класифікацією сейсмологічні коливання відносяться до відчутних. Фахівці уточнили, що землетрус стався орієнтовно о 10:23:41 за Києвом.

„Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах”, – зазначає Центр.

Вказується, що цього року на Полтавщині реєстрували подібні поштовхи двічі: перший землетрус магнітудою 2,7 стався 14 січня, другий – припав на 26 травня (магнітуда 3,5).

У квітні в Україні тричі фіксували землетрус

Нагадаємо, що особливо сейсмологічно активний період для України припав на квітень 2023 року. Фахівці мінімум тричі фіксували підземні поштовхи в різних регіонах країни.

Зокрема, 27 квітня поштовхи магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера фіксувалися на Івано-Франківщині (за 7 кілометрів на захід від міста Яремче).

Також Закарпатську область „трусило” 14 квітня: землетрус магнітудою 3,4 зафіксували на схід від міста Іршава.

Також 12 квітня поштовхи могли відчути і місті Яремче. Там землетрус зареєстрували на рівні 2,5.

UNIAN