“Закарпатгаз Збут” та “Нафтогаз” оголосили вартість газу для споживачів

Газові компанії опублікували вартість річного тарифу на газ для населення.

Відтак, з 1 травня, згідно з постановою НКРЕКП, усі побутові споживачі за замовчуванням будуть переведені на тариф “Річний”.

В ТОВ “Закарпатгаз Збут” повідомили, що для їх клієнтів, а це більшість закарпатських споживачів, кубометр газу в рамках тарифу “Твій газ Річний” коштуватиме 7,99 грн.

Також з 1 травня “Закарпатгаз Збут” пропонує споживачам тариф “Твій газ Місячний”. Кубометр газу в рамках цього тарифу коштуватиме також 7,99 грн.

В ГК “Нафтогаз” з 1 травня буде діяти тільки річний тариф вартістю 7,96 грн.

Forrás: mukachevo.net