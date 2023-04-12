День угорської поезії в Берегові

11 квітня «Про Культура Субкарпатіка» відсвяткувала День угорської поезії спільною декламацією. Близько 400 студентів із 23 навчальних закладів Закарпаття долучилися до заходу.

Раніше «Про Культура Субкарпатіка» п’ять разів запрошувала угорських школярів із Закарпаття долучитися до заходу Вірш на площі.

– Спільне декламування віршів востаннє відбувалося у 2019 році на головній площі Берегова. Потім прийщов коронавірус, а пізніше і війна, яка не дала можливості проводити масові заходи. У той же час, завдяки ЗУІ ім. Ракоці ІІ, ми нарешті змогли відтворити віртуальний простір, і маємо можливість декламувати разом тут – зазначила Маріанна Поллогі, директорка ГО.

Президентка ЗУІ ім. Ракоці ІІ та громадської організації «Про Культура Субкарпатіка», Ільдіко Орос відродила попередні закарпатські ініціативи Дня угорської поезії, які після подальших роздумів «Про Культура Субкарпатіка» перетворила на рух, що охоплює всю країну.

Для цьогорічного заходу Вірш на площі обраним віршем став «Nem megyek én innen sehova». Автором вірша є Шандор Петефі, який народився 200 років тому. Присутні продекламували поезію під керівництвом Дори Мовнуш, викладачки кафедри філології ЗУІ. На відміну від попередніх років, цього року молоде та старше покоління заспівали разом музичну версію вірша під супроводом Маріанни Чакань, викладачки Дитячої школи мистецтв та творчості угорського народу «Туліпан Танода». Для цієї нагоди вірш поклав на музику Йожеф Івашкович.

Наприкінці захода всі охочі мали змогу поставити свій підпис на портреті Петефі.

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