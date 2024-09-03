ÉDES: кюртошкалач підкорює Україну

Кюртошкалач – це типова угорська випічка, на Закарпатті їх, мабуть, нікому не треба представляти, а от в інших областях України мало хто знає про ці солодощі, які випікають на спеціальній формі над вугіллям.

Проте чоловік зі Львова мріє про велике і відкрив франшизу під назвою ÉDES. Чоловік, якому було лише 23 роки, відкрив свій перший магазин у Львові і з того часу розширив свою мережу до 26 точок по всій країні.

Але звідки в українця з’явилася ідея розпочати такий бізнес? Ми поговорили із засновником мережі Володимиром Клічуком про створення ÉDES, її сьогодення та плани на майбутнє.

–Чому саме кюртош? Звідки з’явилася ця ідея? Тому що ці солодощі ще не є одними з найпопулярніших в Україні.

– Вперше я спробував кюртошкалач в Будапешті на різдвяних ярмарках. Був якийсь момент в житті, що я думав, який бізнес зробити, і мені припало до душі. Ну, я захотів ресторанний бізнес якийсь, заклади харчування, і прийшло рішення спробувати ось таке.

– Мережа називається «ÉDES». Це угорське слово. Звідки з’явилася ідея так назвати мережу?

– Вибір назви був складним. По назві, те, що я думав, була там назва «світ», думка, слово «солодко», і в якийсь момент їхали, думаю, подивлюся, як різні слова різними мовами. І, наприклад, ми загуглили слово «солодкий» угорською мовою, і вийшло наша назва. Я знаю, що ми називаємо «едес», не так, як воно має читатись угорською, але це власне назва, можемо називати як хочемо. Тому от так прийшла ця назва.

– За яким рецептом виготовляється випічка?

– Ми використовуємо традиційний рецепт, але, звісно, трохи модифікували його на свій смак. Ми завжди намагаємося вдосконалюватися і розвиватися.

– Які плани на майбутнє?

– Наші подальші плани мають два напрямки. Перше – це подальший розвиток в Україні. І також ми зараз працюємо над тим, щоб вийти на ринок Європи, Європейського Союзу. Я думаю, до кінця року ми це зробимо і почнемо відкриватися в Європейському Союзі.

– Бажаю вам подальших успіхів у роботі мережі та реалізації ваших планів!



B.K.

Kárpátalja.ma