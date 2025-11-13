Знову прибув евакуаційний потяг на Закарпаття

Закарпаття знову стало захистом для родин із дітьми, що вимушені тікати від війни: на залізничному вокзалі Мукачева рятувальники та психологи ДСНС зустріли евакуаційний потяг із Дніпропетровщини.

7 людей, серед яких 5 дітей та 2 пухнастих улюбленців – котики Марфа і Льова – розмістять у місцях тимчасового проживання, де вони зможуть відпочити та набиратися сил у більш спокійному та безпечному середовищі.

На пероні фахівці ДСНС, представники громадської організації, Українського Червоного Хреста та медики допомогли людям з речами, поспілкувалися та супроводили їх до прихистку.

Джерело та фото: ДСНС України