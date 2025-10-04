Фестиваль «Магія казки»: зустріч казкарів та концерт «Апацука»

Громадська організація Про Культура Субкарпатика за сприяння Фонду Калло дев’ятий раз організувала зустріч казкарів та вдруге провела фестиваль «Магія казки» у Берегові. Цього року захід розширився до дводенного формату, тож дітей чекала насичена програма як 30 вересня, так і 1 жовтня в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці ІІ.

На зустрічі казкарів 116 охочих учасників погодилися особисто розповісти обрану ними казку. На початку заходу казкарка та казкопедагог Естер Зомбoрські, член культурного об’єднання «Чюрденгьольо», розповіла дітям казку біля «казкового колодязя», розташованого на задньому подвір’ї університету.

На відкритті консул Генерального консульства Угорщини в Берегові Дьєрдь Балог підкреслив важливість казкарства. Президент університету Ільдіко Орос нагадала прозначення та історію «казкового колодязя». Ідея колодязя належить угорському поету з Трансільванії, лауреату премії Кошута Шандору Каньоді, який хотів, щоб у кожному педагогічному та виховательському закладі був казковий колодязь. Втілив цю ідею скульптор із Закарпаття Ендре Гіді (молодший), створивши колодязь в університеті.

Казкарів оцінювало професійне журі у семи категоріях. Поки учасники розповідали казки, супроводжуючі вчителі та батьки могли послухати казку у виконанні членів культурного об’єднання «Чюрденгьольо». Після казкарства на дітей чекали майстер-класи у внутрішньому атріумі університету.

Перед оголошенням результатів Театр «Казковий чемодан» представив інтерактивну виставу за мотивами казки «Кам’яна юшка».

Кожен учасник зустрічі отримав пам’ятний диплом та подарунковий набір. Казкарі, які здобули золотий, срібний і бронзовий рівень, були нагороджені цінними подарунковими сертифікатами.

Результати зустрічі казкарів:

І категорія – 8 років

Золото – Ноель Саньї

Срібло – Камілла Петраш

Бронза – Ченґе Каталін Чучі

ІІ категорія – 9 років

Золото – Антал Нойбауер

Срібло – Ганна Вашчак

Бронза – Арабелла Арва

ІІІ категорія – 10 років

Золото – Максиміліан Бараньї

Срібло – Фанні Молнар

Бронза – Кріштоф Матей Козак

Спеціальну відзнаку від Асоціації багатодітних угорських сімей Закарпаття отримали: Ванда Кальницька, Ноемі Бак, Самуель Поніц.

IV категорія – 11 років

Золото – Максим Куліковський

Срібло – Петра Бако

Бронза – Лілла Гайдош

V категорія – 12–13 років

Золото – Ален Сегеді

Срібло – Емма Сілагі

Бронза – Ліліана Кіш

Спеціальну відзнаку від Асоціації багатодітних угорських сімей Закарпаття отримала Каталіна Юхас.

VI категорія – 14–15 років

Золото – Домінік Дем’єн

Срібло – Фружина Сабо

Бронза – Патриція Паллагі

VII категорія – 16–17 років

Золото – Ганна Деметер

Срібло – Даніель Мондік

Бронза – Акош Ковач

У другий день фестивалю «Магія казки» глядачі спершу побачили інтерактивну виставу Театру «Казковий чемодан» за мотивами казки «Ведмідь і кіт». Потім відбувся концерт гурту «Апацука». У програмі взяли участь майже 300 осіб.

Фестиваль «Магія казки» реалізовано за підтримки Фонду MOL «Нова Європа».

Kárpátalja.ma