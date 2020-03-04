Голова КМКС Закарпаття Василь Брензович звернувся в СБУ через незаконне переслідування правоохоронцями представників угорської меншини

2 березня голова ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» Василь Брензович звернувся з офіційним листом до голови Служби безпеки України Івана Баканова через систематичні переслідування керівників територіальних осередків ГО «ТУКЗ» з боку працівників обласного Управління СБУ в Закарпатській області.

«Від імені громадської організації «Товариство угорської культури Закарпаття», яка фактично представляє інтереси найбільш численної національно-етнічної групи Закарпаття, звертаюся до Вас особисто як до голови Служби безпеки України з такого приводу.

Протягом останніх років до діяльності нашого Товариства і заснованих ним благодійних фондів та інституцій спостерігається нездоровий інтерес з боку працівників обласного Управління СБУ в Закарпатській області, що виявляється в переслідуванні керівників територіальних осередків Товариства при перетині кордону, проведенні щодо них гласних і негласних оперативно-розшукових заходів, безпідставному порушенні та, як наслідок, безрезультатному розслідуванні кримінального провадження стосовно діяльності благодійного фонду «Еган Еде» й ряді інших провокаційних і незрозумілих дій стосовно лідерів та активістів угорської общини.

Усе це відбувалося раніше, як ми вважаємо, за повного потурання з боку тогочасних керівників держави та Служби безпеки України. З обранням нового президента з’явилася надія на припинення такого переслідування працівниками Управління СБУ в Закарпатській області.

Однак днями нам стало відомо, що слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області розслідує кримінальне провадження № 42020070000000061 за фактом нібито розкрадання посадовими особами благодійного фонду «За Закарпатський угорський інститут» за ст. 191 ч. 5 КК України. До слідчого Управління викликають підприємців-підрядників з вимогою надати ряд документів.

Підстава та звернення, за яким власне порушено це провадження, нам не відомі, адже згаданий благодійний фонд за всі роки своєї діяльності не використав жодної бюджетної копійки, він ніколи й ніяким чином не фінансувався з державного бюджету, тому звинувачення в розкраданні є абсурдними з усіх точок зору.

Який державний чи приватний інтерес був порушений у згаданому випадку, хто міг «постраждати» від діяльності фонду, чому саме Служба безпеки України розслідує непідслідний їй злочин, залишається загадкою.

Прошу Вас особисто втрутитися в ситуацію й доручити підлеглим працівникам припинити політичні переслідування лідерів угорської общини краю та закрити всі ці ганебні кримінальні провадження, які реальних підстав не мають», – ідеться в листі голови ГО «ТУКЗ-КМКС» Василя Брензовича.

Нагадаємо, подібні дії з боку правоохоронних органів почалися ще два роки тому. Так, улітку 2018-го стало відомо, що СБУ взялася розслідувати діяльність благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде». Це викликало велике обурення та здивування угорців Закарпаття, у зв’язку з чим вони неодноразово зверталися до центральних органів влади.

А вже в грудні 2018 року лідери двох найбільших організацій угорської меншини Закарпаття – голова ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» Василь Брензович та голова «Демократичної спілки угорців України» Ласло Зубанич – подали офіційне звернення Президенту, Прем’єр-міністру та омбудсмену з питання порушення органами державної влади України прав громадян угорської національності. Ідеться, зокрема, про те, що під час перетину державного кордону членів організацій угорської меншини на тривалий час (в окремих випадках протягом 6–8 годин) затримували службові особи ДПС України, які спільно зі співробітниками СБУ здійснювали поглиблений догляд речей, автотранспорту та їхній особистий обшук, а також вели співбесіди у формі допиту, під час яких намагалися дізнатися відомості, що належать до сфери персональних даних, економічної, політичної та громадської діяльності затриманих осіб. Ці заходи навіть на вимогу затриманих громадян документально не оформлялися, службові особи, які їх здійснювали, не представлялися, не пред’являли свої службові посвідчення. «Масовість і тривалість (уже декілька місяців поспіль) таких дій владних органів, а також відсутність будь-якої позитивної реакції на наші попередні звернення з цього питання до їхніх керівників, призводять до поширення серед громадян угорської національності недовіри до органів влади…» – наголошували ще у 2018 році лідери національно-культурних товариств угорців Закарпаття.