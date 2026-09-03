В Україні показали нову одну гривню

Національний банк України ввів у обіг ексклюзивну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні».

Випуск приурочений до ювілею впровадження національної валюти, що свого часу стало фундаментальним кроком до утвердження економічної незалежності держави.

Номінал – 1 гривня. Монета виготовлена зі срібла 925 проби (маса чистого металу становить 31,1 г) та оздоблена локальним позолоченням.

Якість карбування – «спеціальний анциркулейтед». Гурт гладкий із заглибленими написами. Випущено не більше 5000 екземплярів.

Аверс повністю повторює дизайн сучасної металевої гривні зразка 2018 року. Окрім малого Державного Герба та давньоруського орнаменту з написами «УКРАЇНА / 1 / ГРИВНЯ», тут розміщено рік випуску (2026) та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

Реверс відтворює класичний вигляд найпершої монети номіналом 1 гривня, яку нині поступово вилучають з обігу. У центрі, в обрамленні стилізованих гілок, викарбувано «1 / ГРИВНЯ», а внизу додано історичний рік проведення реформи — 1996.

Тобто, нова 1 гривня має ніби «подвійний» напис номіналу, але різних епох.

Зазначимо, що грошова реформа 1996 року тривала рівно два тижні – з 2 до 16 вересня. У цей перехідний період українці могли вільно та без лімітів обміняти старі купоно-карбованці на нові гроші.

Вже 17 вересня гривня набула статусу єдиного законного платіжного засобу на території всієї країни.

Як наголосив Голова Нацбанку Андрій Пишний, нова монета символізує спільний шлях держави та її валюти крізь десятиліття.

Джерело: pmg.ua

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