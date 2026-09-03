Új emlékérmét bocsátott ki az Ukrán Nemzeti Bank

Az ukrán pénzreform 30. évfordulója alkalmából új emlékérmét bocsátott forgalomba az Ukrán Nemzeti Bank. Az 1 hrivnyás érme az ország nemzeti fizetőeszközének bevezetése előtt tiszteleg.

Az emlékérme 925-ös finomságú ezüstből készült, tiszta fémtartalma 31,1 gramm. Az érmét részleges aranyozással is díszítették. A különleges kiadásból legfeljebb 5000 darab készül.

Az érme egyik oldala a 2018-ban bevezetett, jelenleg is használatos 1 hrivnyás fémpénz dizájnját idézi. Ezen Ukrajna kis állami címere, egy régi rusz ornamentika, valamint az Ukrajna és az 1 hrivnya felirat látható. Az érmén feltüntették a 2026-os kibocsátási évet és az Ukrán Nemzeti Bank logóját is.

A másik oldal a legelső, 1 hrivnya névértékű érme megjelenését idézi, amelyet fokozatosan vonnak ki a forgalomból. Az érme közepén stilizált ágak által körülvett 1 hrivnya felirat, alul pedig az 1996-os évszám szerepel, utalva az ukrajnai pénzreform évére.

A különleges emlékérme így egyesíti a hrivnya történetének két korszakát.

Az ukrajnai pénzreform 1996. szeptember 2. és 16. között zajlott. Ebben az időszakban az állampolgárok korlátozás nélkül válthatták át a korábbi kupon-karbovanecet az új nemzeti fizetőeszközre.

Szeptember 17-től a hrivnya Ukrajna egyetlen törvényes fizetőeszközévé vált.

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