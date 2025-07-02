Про Культура Субкарпатика завершила ще один сезон гурткової роботи

Вже третій рік поспіль у Закарпатті триває реалізація програми «Гурток», започаткованої Національним інститутом культури Угорщини. Ця ініціатива, яка щороку набирає все більшої популярності, з 2021 року відкрита і для закордонних угорських громад. Громадська організація «Про Культура Субкарпатика» долучилася до програми ще на етапі пілотного проєкту, розпочавши активну діяльність у сфері традиційного декоративно-ужиткового мистецтва.

Протягом попередніх сезонів організація вивчала потреби громад, тестувала різні формати занять, опановувала народні техніки, збирала досвід та аналізувала відгуки. Саме ці напрацювання стали основою для успішного та розширеного проведення програми в 2024 році. Цього разу охоплено більше населених пунктів, залучено більше учасників, а сам перелік гуртків значно розширився.

У 2024 році “Про Культура Субкарпатика” подала заявки на проведення 34 гуртків. Серед запропонованих напрямів: фелтінг (незаваляння), розпис меблів, в’язання гачком із шнуром, макраме, в’язання в форматі «мама-дитина», виготовлення натуральної косметики, ткацтво на рамі, квілінг, декорування пряників, плетіння з паперової лози, писанкарство, виготовлення свічок, лозоплетіння, плетіння з кукурудзяного листя та нанизування бісеру.

Заняття проходили в різних населених пунктах Берегівського району: Шаланки (натуральна косметика, мама-дитина, папероплетіння, писанки, пряники), Мала Бийгань (свічки, косметика), Запсонь (макраме для початківців і просунутих, лозоплетіння), Батьово (паперова лоза, бісер), Попово (макраме), Косино (пряники), Четфалва (макраме і ткацтво), Чома (фелтінг), Оросієве (бісероплетіння).

Найбільше гуртків діяло у Берегові, де заняття проходили в різних частинах міста: у центрі (розпис меблів, макраме), у мікрорайоні Чопівці (бісер, плетіння з кукурудзяного листя, розпис меблів), у Бучу (фелтінг, розпис меблів, макраме, квілінг).

Підсумком гурткової діяльності стала місцева виставка в Культурному центрі імені Перені у Чопівці. Частину робіт представлять на виставці в Лакітелекі (Угорщина), що об’єднає учасників з усього Карпатського басейну.

Берегівська програма також включала проєкт «Палітра талантів», який уперше було організовано в Закарпатті за ініціативою Національного інституту культури. Координацію і реалізацію заходу взяла на себе «Про Культура Субкарпатика».

Тим часом уже стартував новий гуртковий сезон — триває етап планування та підготовки. У 2025 році «Про Культура Субкарпатика» розпочне роботу з 30 гуртками.

Фото: Kárpátalja.ma

Kárpátalja.ma