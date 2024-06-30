Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні

За минулий тиждень західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 676 тисяч осіб та 125 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік зріс ще на 8 %, рух транспорту збільшився на 7%.

Оформлено 561 вантажівку з гуманітарною допомогою.

За добу 30 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 113 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 54 тисячі осіб. 33 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 59 тисяч осіб, 54 тисячі з них – громадяни України.

За добу оформлено 96 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело, фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон