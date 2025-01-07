Кабмін погодив призначення Тараса Гайдука головою Ужгородської РДА

Кабінет міністрів України 7 січня погодив призначення Тараса Гайдука головою Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді України Тарас Мельничук в Telegram.

Тарас Гайдук замінить на посаді керівника Ужгородської РДА Андрія Кушнірука, який виконував обов’язки голови РДА з травня 2024 року.

Що відомо про Тараса Гайдука

Тарас Гайдук працює начальником управління з питань організаційного забезпечення діяльності ради, міжнародних та регіональних зв’язків Закарпатської обласної ради. Також Гайдук очолює проєктний офіс реабілітаційного центру 4.5.0.

Фото: Тарас Гайдук

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