Оголошення результатів конкурсу «Культура для мене» у Берегові

Громадська організація Pro Cultura Subcatpathica оголосила конкурс фотографій і малюнків у грудні 2024 року під назвою «Культура для мене». У конкурсі могли взяти усі бажаючі, незалежно від віку, всі хто хотів показати, що для них означає культура.

Всього на конкурс було подано 121 роботу: 52 малюнки/картини та 69 фотографій.

На початку оголошення результатів Ільдіка Орос, президент PCS, привітала присутніх і побажала всім учасникам удачі. Вона підкреслила важливість розповсюдження та розвиток закарпатського культурного підходу повсюдно.

Роботи в обох категоріях оцінювали визнані експерти. У номінації «Малюнок» оцінювали роботи президент Товариства угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва ім. Імре Ревеса – Агнеш Кулін, художники Золтан Гогола та Чаба Куташі, у категорії «Фотографія» – фотографи Андраш Маков, Ласло Фюлеп та Габор Хомокі. .

Переможці отримали цінні призи: фотоапарат, електронна книга, планшет для малювання та подарункові сертифікати на комп’ютерну техніку та фотографію.

Переможці конкурсу:

Категорія фото:

місце: робота Брігітти Кейс під назвою «Elek bá’» місце: робота Крістіни Радванські під назвою «Szüreti Hagyományőrzés – Kígyós» місце: фото Аннабелли Певсе

Категорія малювання:

місце розташування: малюнок Розалії Товт місце: малюнок Анни Самборовскі місце: малюнок Камілли Ласло

Особливу нагороду отримала робота Ангеліни Поповіч.

Спеціальну відзнаку Товариства угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва ім. Імре Ревеса отримала – Ліза Ердьоді.

Крім того, кожен із присутніх учасників отримав книжку, подаровану Міклошем Х. Вечеі, актором, лауреатом премії Junior Prima.

Вітаємо переможців!

Після оголошення результатів громадська організація Pro Cultura Subcarpathica організувала вечір Аттіли Йожефа з нагоди Дня угорської культури у курії імені Перені в Чопівці, де виступили з виставою під назвою – «Mondjad, Atikám!» актор Міклош Х. Вечей та угорський піаніст Ерік Темпфлі, лауреат премії Artisjus.

Програма стала можливою завдяки підтримці уряду Угорщини та Фонду Бетлен Габор.

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