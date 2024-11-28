На Закарпатті Ференц Краус створить центр для обдарованих дітей
На Закарпатті лауреат Нобелівської премії Ференц Краус створить освітній центр для обдарованих дітей.
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
«Лауреат Нобелівської премії з фізики, уродженець Угорщини Ференц Краус має намір реалізувати на Закарпатті проєкт створення освітнього центру для обдарованих дітей», – повідомив він.
Зі слів Білецького, пан Краус підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення.
«Спільно з нобелівським лауреатом та головою Батівської територіальної громади Дмитром Тараненком обговорили проєкт створення центру розвитку дітей і молоді. Планується, що тут провідні фахівці, вчителі, викладачі, зокрема й з-за кордону будуть готувати обдарованих українських та угорських дітей до участі у міжнародних олімпіадах з математики, фізики та інформатики, а згодом з хімії та біології», – зазначив Білецький.
На території центру планують також збудувати спортивний комплекс, парк, дитячий майданчик, гуртожиток – у перспективі це переросте в ціле дитяче містечко.
«Це дуже прогресивна ініціатива, завдяки якій зможемо готувати юних геніїв у нас, на Закарпатті. Попереду низка юридичних і технічних питань, пошук проєктантів, підписання Меморандуму про співпрацю задля успішного втілення цього плану в життя», – додав Білецький.
Зі свого боку, Ференц Краус запевнив, що його ініціатива має підтримку в уряді Угорщини та у Фундації Нобеля.
Джерело: Укрінформ