На Закарпатті Ференц Краус створить центр для обдарованих дітей

На Закарпатті лауреат Нобелівської премії Ференц Краус створить освітній центр для обдарованих дітей.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Лауреат Нобелівської премії з фізики, уродженець Угорщини Ференц Краус має намір реалізувати на Закарпатті проєкт створення освітнього центру для обдарованих дітей», – повідомив він.

Зі слів Білецького, пан Краус підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення.

«Спільно з нобелівським лауреатом та головою Батівської територіальної громади Дмитром Тараненком обговорили проєкт створення центру розвитку дітей і молоді. Планується, що тут провідні фахівці, вчителі, викладачі, зокрема й з-за кордону будуть готувати обдарованих українських та угорських дітей до участі у міжнародних олімпіадах з математики, фізики та інформатики, а згодом з хімії та біології», – зазначив Білецький.

На території центру планують також збудувати спортивний комплекс, парк, дитячий майданчик, гуртожиток – у перспективі це переросте в ціле дитяче містечко.

«Це дуже прогресивна ініціатива, завдяки якій зможемо готувати юних геніїв у нас, на Закарпатті. Попереду низка юридичних і технічних питань, пошук проєктантів, підписання Меморандуму про співпрацю задля успішного втілення цього плану в життя», – додав Білецький.

Зі свого боку, Ференц Краус запевнив, що його ініціатива має підтримку в уряді Угорщини та у Фундації Нобеля.

Джерело: Укрінформ