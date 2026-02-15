Культурні опори в час війни

Від моменту свого заснування у 2011 році громадська організація Про Культура Субкарпатика послідовно працює над збереженням і популяризацією угорської культури та традицій на Закарпатті. За роки наполегливої діяльності вона перетворилася на одного з ключових гравців угорського культурного життя регіону.

Однак її місія значно ширша за організацію подій.

У с. Великі Береги організація підтримує діяльність живого етнографічного музею, який у 2021 році — першим за межами Угорщини — отримав престижну відзнаку «Етнографічний музей року». Щороку фестивалі та культурні заходи збирають тисячі відвідувачів, а головною метою залишається зміцнення громад через культуру та налагодження мостів між національними спільнотами.

Жива спадщина для молодого покоління

Етнографічний музей у с. Великі Береги й надалі залишається одним із найпопулярніших осередків народних традицій серед школярів Закарпаття.

Навесні 2025 року тут відбулося 12 інтерактивних занять, які відвідали 445 учасників. Восени було проведено ще 15 програм за участі 420 школярів. Формат живого, досвідного навчання дозволяє дітям і молоді не лише почути про традиції, а й відчути їх на власному досвіді — через знайомство з народною культурою, ремеслами та побутом предків.

Реалізацію програм підтримали Програма імені Шандора Чоорі та Закарпатське представництво Будинку традицій.

Культура як підтримка у воєнний час

Попри складні воєнні обставини, у 2025 році громадська організація Про Культура Субкарпатика приділяла особливу увагу створенню спільнотних подій та духовних опор для угорців Закарпаття.

Рік розпочався серією заходів до Дня угорської культури — з онлайн-конкурсу малюнків і фотографій, що завершився масштабною культурною подією у культурній садибі Перені. Глядачі мали змогу побачити виставу «Скажи, Аттікам!» у виконанні Міклоша Вечеи та Еріка Темпфлі.

У співпраці із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракоці ІІ організація забезпечила участь близько 100 студентів і їхніх супроводжуючих у святкуванні дня народження Ракоці в Борші на запрошення Фонду Ласло Телекі. Під час поїздки учасники відвідали також Руську та Великі Капушани, поглиблюючи історичні й культурні зв’язки в межах Карпатського басейну.

Культура, пам’ять, ідентичність

11 квітня, у День угорської поезії, понад 600 учнів із 27 шкіл взяли участь у флешмобі, спільно декламуючи поезію Ласло Надя. Література знову стала мовою єдності.

Через обмеження воєнного стану урочистість відбулася у форматі покладання квітів у с. Вари та м. Берегові.

До Дня національної єдності організація підготувала відкриття виставки та програму «ТалантПалітра », а 5 червня у Центрі культури ім. Перені відбулося масштабне святкування з різноплановою програмою. Водночас у Закарпатському угорському університеті експонувалася фотовиставка Андраша Береця «Серцебиття на висоті», яку протягом місяця можна було відвідати безкоштовно.

Про Культура Субкарпатика також представила Закарпаття на Національних зборах угорців, організувавши книжкову та етнографічну виставки, майстер-класи з народних ремесел і традиційні ігри.

Протягом року відбулися й численні пам’ятні заходи: до Дня святого Іштвана у Косині, вшанування Іштвана Добо у Середньому, фестиваль БерченіФест на честь Крістіни Чакі та Міклоша Берчені, а також День Бетлена у Хусті. Організація вшанувала пам’ять жертв авіаудару 1944 року в Берегові, героїв революції 1956 року та жертв так званого «маленького роботу» на Закарпатті.

Серед яскравих подій року — фестиваль «Магія казки» організований у співпраці з угорським фондом Kало, а також традиційна зустріч казкарів, яка вкотре довела силу усної традиції як носія ідентичності.

Ремесло як шлях до спільноти

Все більшої популярності набуває програма «ASzakkör», започаткована Національним інститутом культури.

П’ять років тому вона стартувала на Закарпатті як пілотний проєкт із чотирма гуртками. У 2025 році їхня кількість зросла до 33. Учасники у невеликих групах із п’яти осіб опановують традиційні ремесла за допомогою онлайн-відеоуроків.

Та головна цінність програми — не лише у переданих навичках. Вона формує спільноти, зміцнює локальну ідентичність і відчуття приналежності.

Спільний Адвент — спільна надія

Рік завершився програмою «Спільний Адвент» у Берегові. 30 листопада 2025 року Про Культура Субкарпатика запалила першу адвентну свічку, а в грудні святкову атмосферу доповнив адвентний концерт.

Організація також долучилася до благодійного ярмарку, організованого Закарпатською угорською туристичною радою та КМКС. Зібрані кошти спрямували на підтримку реформатського дитячого будинку у с. Великій Добронь та допомогу родинам, де батьки самостійно виховують дітей.

У 2025 році Про Культура Субкарпатика вкотре довела: культура — це не лише збереження традицій, а й потужна сила, що формує громаду. Навіть у час війни вона залишається опорою, джерелом ідентичності та надії.

І вже готує нові програми на 2026 рік.

Реалізацію проєктів підтримали Уряд Угорщини та Фонд імені Бетлена Габора.

Kárpátalja.ma