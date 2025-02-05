В обласній дитячій лікарні відкрили нове відділення
У Закарпатській обласній дитячій лікарні відкрито нове стаціонарно-реабілітаційне відділення.
3 лютого 2025 року на базі лікарні розпочало роботу сучасне реабілітаційне відділення, де маленькі пацієнти зможуть отримати якісну та комплексну допомогу на всіх етапах відновлення.
У відділенні працює команда висококваліфікованих спеціалістів:
- Лікар фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ)
- Фізичний терапевт
- Асистент фізичного терапевтаЕрготерапевт
- Асистент ерготерапевта
- Логопед
- Психолог
Вони проводять гостру, підгостру та довготривалу реабілітацію, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожної дитини. Відділення оснащене сучасним обладнанням відповідно до вимог НСЗУ, що дозволяє надавати ефективне реабілітаційне лікування.
Їхнє завдання – допомогти дітям повернутися до активного життя, розвинути та відновити їхні рухові, когнітивні та мовленнєві навички.
Джерело і фото: Закарпатська обласна дитяча лікарня