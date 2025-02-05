В обласній дитячій лікарні відкрили нове відділення

У Закарпатській обласній дитячій лікарні відкрито нове стаціонарно-реабілітаційне відділення.

3 лютого 2025 року на базі лікарні розпочало роботу сучасне реабілітаційне відділення, де маленькі пацієнти зможуть отримати якісну та комплексну допомогу на всіх етапах відновлення.

У відділенні працює команда висококваліфікованих спеціалістів:

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ)

Фізичний терапевт

Асистент фізичного терапевтаЕрготерапевт

Асистент ерготерапевта

Логопед

Психолог

Вони проводять гостру, підгостру та довготривалу реабілітацію, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожної дитини. Відділення оснащене сучасним обладнанням відповідно до вимог НСЗУ, що дозволяє надавати ефективне реабілітаційне лікування.

Їхнє завдання – допомогти дітям повернутися до активного життя, розвинути та відновити їхні рухові, когнітивні та мовленнєві навички.

Джерело і фото: Закарпатська обласна дитяча лікарня