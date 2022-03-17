Медична допомога на Закарпатті

Заступниця директора Закарпатської обласної дитячої лікарні Єлізавета Біров повідомляє, що на сьогодні всі переселенці можуть спокійно звертатися до місцевих лікарів, адже Національна служба здоров’я України покриває їхні витрати. На прикладі Закарпатської обласної дитячої лікарні пані Єлізавета наголошує, що у них проходить чергування, і кожен день до них надходить безліч дзвінків від батьків, якими персонал лікарні займається і максимально намагається допомогти. Зважаючи на те, що в Україні воєнний стан, лікарі в першу чергу займаються терміновими операціями.

Багато лікарень на Закарпатті отримали гуманітарну допомогу та ліки першої необхідності. Уряд Угорщини неодноразово надавав гуманітарну допомогу, яку скерували на Схід України.

Пані Єлізавета зауважує, що дуже ефективно працює лінія допомоги, яку створила КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), для тих у кого невідкладні проблеми зі здоров’ям, які не можна вирішити тут на Закарпатті. У вирішенні їх проблем допомагають лікарні Угорщини. Звернутися до них можна за номером телефону 0507058549 або написати листа на адресу [email protected]. До прикладу, у Мішкольц уже відправили хворого з пухлиною, у лікарню Земмельвейс відправили пацієнта для операції на очі, а також пацієнтів відправляли у неврологічне, кардіологічне відділення. Всі справи пацієнтів переглядаються, адже потрібно взяти до уваги те, що в першу чергу до уваги беруть термінові випадки.

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