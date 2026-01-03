Президент України удостоїв Михайла Ходанича державної нагороди

У перший день 2026 року Президент України підписав Указ про відзначення державними нагородами. У переліку є і закарпатець.

За заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, мужність і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку в умовах воєнного стану, високу професійну майстерність Глава держави присвоїв почесне звання «Заслужений художник України» Михайлу Ходаничу, художникові-скульптору, члену Закарпатської організації Національної спілки художників.

Михайло Ходанич є автором дизайну та ілюстратором десятків книг дитячої, художньої та наукової літератури, навчальних програм для студентів, а з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Батьківщину у лавах підрозділу територіальної оборони.

Джерело і фото: Мирослав Білецький