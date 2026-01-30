На Закарпаття евакуювали 6 родин ВПО з Дніпропетровщини

20 людей, серед яких 12 дітей, прибули евакуаційним рейсом до Мукачева. Волонтери розмістили родини у спеціально облаштованих приміщеннях, де їм надають необхідну підтримку та допомагають адаптуватися.

Вчора у Мукачеві команда Гуманітарної місії „Проліска” зустріла евакуаційний поїзд із 6 родинами, 20 людьми, серед яких 12 дітей, які приїхали з Синельниківського району Дніпропетровської області.

Новоевакуйовані сім’ї залишили свої домівки та звичне життя, щоб знайти безпеку на Закарпатті. Вони будуть розміщені у спеціально облаштованих приміщеннях за підтримки Гуманітарного фонду України, де зможуть вперше за довгий час відчути спокій.

Соціальні працівники та психологи супроводжуватимуть родини на перших етапах адаптації, допомагаючи відновити стабільність та віру у завтрашній день.

