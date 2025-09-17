На Закарпатті 19 громад отримали шкільні автобуси

Завдяки ініціативі „Шкільні автобуси для України” закупили транспорт для 19 громад Закарпатської області. Автобусами можуть користуватися учні, які живуть більш ніж 2 км від навчального закладу.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Завдяки ініціативі „Шкільні автобуси для України”, закупили транспорт для шкіл за кошти ЄС та країн-членів, фінансування також здійснюється за рахунок державної субвенції.

Користуватися автобусами зможуть учні, які живуть більш ніж 2 км від навчального закладу. Також, як повідомив голова ОВА, всі транспортні засоби є інклюзивними.

Мирослав Білецький повідомив, що нові автобуси до закладів освіти тепер курсуватимуть у таких громадах: Великобийганській, Чинадіївській, Нижньоворітській, Свалявській, Рахівській, Богданській, Ясінянській, Нересницькій, Дубівській, Буштинській, Тересвянській, Углянській, Великодобронській, Дубриницько-Малоберезнянській, Сюртівській, Міжгірській, Білківській, Горінчівській та Керецьківській.

„Цьогоріч у межах ініціативи Закарпаття отримало 169 млн грн з державного бюджету. З початку року область закупила вже 25 автобусів. Для цього використали 84 млн 769 тис. грн субвенційних коштів, 12 млн 480 тис. грн – з бюджетів громад. До кінця грудня плануємо забезпечити транспортними засобами ще 25 громад”,— повідомив Мирослав Білецький.

suspilne.media