На Закарпатті оновили керівників усіх окружних прокуратур

На Закарпатті сьогодні, 8 серпня, наказами Генерального прокурора оновили керівників в усіх окружних прокуратурах.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

Керівником Ужгородської окружної прокуратури став Андрій Неродик. Він народився у смт Маневичі Волинської області в 1992 році. Трудову діяльність розпочав в органах прокуратури Волині із 2014 року, згодом продовжив її на території Київської області, де працював на різних посадах, зокрема й керівних.

Керівником Мукачівської окружної прокуратури призначили Юрія Домніцького. Він уродженець міста Турка Львівської області. В органах прокуратури працює з листопада 2011 року. До призначення керівником Мукачівської окружної прокуратури Юрій Домніцький очолював Ужгородську окружну, а перед тим обіймав посади у спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Берегівську окружну прокуратуру очолюватиме Дмитро Кириленко. Він народився в Житомирі у 1980 році. Свою трудову діяльність в органах прокуратури розпочав у 2006 році з посади помічника прокурора Іршавського району. За час роботи тривалий час обіймав керівні посади. З квітня 2021 року й дотепер працював керівником Мукачівської окружної прокуратури.

Івана Лендєла призначили керівником Хустської окружної прокуратури. Він уродженець села Підгірне Іршавського району, 1982 року народження. В органах прокуратури почав працювати в липні 2004 року. За цей час обіймав різні посади, зокрема й керівні. До нового призначення був заступником керівника Мукачівської окружної прокуратури.

Тячівську окружну прокуратуру відтепер очолює Сергій Зовдун. Він народився 1982 року в селі Ільниця Іршавського району. У прокуратурі — із 2004 року. Працював у шести районах Закарпаття та апараті прокуратури області. Перед призначенням на посаду керівника Тячівської окружної прокуратури був керівником Хустської окружної прокуратури.

