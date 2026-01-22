На Закарпатті працює 31 Пункт незламності
На території Закарпатської області загалом є 459 Пунктів незламності. Станом на 21 січня із них працює 31, решту відкриють за потреби.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОВА.
За інформацією, на локації є генератори, вода, аптечки, доступ до інтернету, зони для відпочинку.ű
У дописі додали, до структури мереж Пунктів незламності входить:
- 312 пунктів, які створили місцеві адміністрації та громади;
- 99 – підготував бізнес;
- 43 – пункти від ДСНС Закарпаття;
- 5 – на залізничних вокзалах.
Найближчий Пункт незламності можна знайти у застосунку „Дія” або на сайті.