На Закарпатті відкрили новий КПП „Велика Паладь — Надьгодош”

Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску „Велика Паладь — Надьгодош” на українсько-угорському кордоні відкрили 8 квітня на Закарпатті.

Новий пункт пропуску дасть змогу перетинати кордон легковим транспортним засобам вагою до 3,5 тонн та розвантажити інші пункти, скоротивши час очікування.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, очікувана пропускна здатність — до 200 легкових авто та 600 пішоходів на добу. КПП працюватиме з 8:00 до 17:00.

На КПП встановили тимчасові модульні конструкції для митників та прикордонників. На виконання робіт з облаштування пункту пропуску витратили 4 млн грн.

За словами заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити, пункт пропуску є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між Закарпаттям та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині.

„Це перший новий ПП, відкритий у регіоні за часів незалежності, який став складовою Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Я думаю, що і надалі ми будемо розвивати пункти пропуску не тільки з Угорщиною, а також із Румунією”, — зазначив Віктор Микита.

suspilne.media