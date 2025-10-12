Навчання та враження – осіння майстерня в Великоберегівському етнографічному музеї

Коли хтось хоче вивчити іноземну мову та добре нею володіти, не завжди достатньо лише словника та тем із підручників. Потрібне живе середовище, де учень, окрім самої мови, знайомиться з культурними елементами, вбирає їхні дрібні деталі та невидимі відтінки.

Саме це й пропонує Великоберегівський етнографічний музей, організовуючи заняття для школярів, які вивчають угорську мову як іноземну. Такою була і нещодавня зустріч, що відбулася 8 жовтня.

На захід прибули школярі з українською мовою навчання, які знайомляться з угорською мовою на уроках, однак у шкільних умовах їм часто бракує культурних складників, які вони можуть відчути саме під час занять у народному домі.

Після прибуття група спершу взяла участь в екскурсії. Організатори намагалися навчити дітей назв предметів і речей угорською мовою. Побачивши інструменти, торкаючись їх, спостерігаючи, як вони використовуються, діти краще запам’ятовували нові слова. Закріпити вивчену лексику допомогли короткі ігрові завдання, підготовлені відповідно до віку та рівня володіння мовою: школярі мали вставити почуті слова у відповідні місця або скласти слова з наявних літер. Так предмет і слово поєднувалися в їхній свідомості.

Основною темою заняття була осінь. Діти ознайомилися з обробкою кукурудзяного листя: робили квіти, плели вироби відповідно до своїх умінь. Великий інтерес викликало й чищення качанів кукурудзи — біля дерев’яного корита завжди знаходилося кілька дітей, які намагалися відділити зерна від ще напівсухих качанів.

Під час заняття кипіла робота і на кухні. Готували варені галушки по-березьки, які цього разу пекли у вафельниці для млинців. Учні також допомагали у приготуванні: дівчата мололи мак, змішували його з цукром, щоб начинити ним галушки.

Завдяки сонячній і теплій погоді діти могли ще й погратися на подвір’ї. Народні ігри теж не залишилися без уваги. Школярі вперше спробували себе в таких забавах — після несміливого початку швидко подружилися з дерев’яними інструментами й із задоволенням грали з ними під час програми.

Цього разу організація Про Культура Субкарпатика знову підготувала насичену програму, яка поєднала навчання з відпочинком. Захід відбувся за підтримки Фонду Шандора Чорі та у партнерстві з Закарпатським представництвом Дому традицій.

Kárpátalja.ma