Неподалік Ужгорода запрацював перший на Закарпатті центр «Барнахус»

Важлива подія у сфері захисту дитини – у селі Кам’яниця Ужгородського району запрацював перший у краї центр «Барнахус». Йдеться про установу, створену для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками, – повідомили в ГУ НП України у Закарпатській області.

Це спеціалізований заклад, що працює за європейською моделлю і створений для комплексної допомоги дітям, які постраждали від насильства або стали свідками тяжких злочинів.

З нагоди відкриття першого Центру на території області у Закарпатській ОВА відбувся «круглий стіл» на тему «Впровадження моделі Барнахус для захисту дітей-постраждалих від насильства у Закарпатській області».

Простір облаштований так, щоб дозволити працювати мультидисциплінарній команді, але при цьому забезпечити максимальний комфорт дитині під час проведення процесуальних дій. Він включає кімнати очікування, для інтерв’ю та роботи психолога, для персоналу та спостереження за ходом розмови з дитиною, медичну кімнату.

Як зазначили в поліції, відкриття такого центру — важливий крок на шляху до побудови ефективної системи захисту прав дитини та тісної співпраці між поліцією, соціальними службами, медиками та правозахисниками.

ГУ НП України у Закарпатській області