Розпочалася реєстрація для участі в НМТ

3 квітня розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті.

Реєстрація вступників відбуватиметься дистанційно за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В НМТ

Під час реєстрації вступник має вибрати третій предмет НМТ з додаткового блоку – історія України, біологія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, французька, німецька, іспанська). Також вступнику необхідно обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ.



Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати в ньому такі дії:

унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Які документи знадобляться для реєстрації на НМТ?

паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ; документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років); документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Важливо! Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна, адже НМТ буде цілісним (складатиметься з двох блоків, до яких входитиме три предмети), відтак реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива.

До 7 травня вступник зможе внести зміни до власної інформації про:

назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Підтвердженням факту реєстрації для участі у тестуванні є Сертифікат НМТ. Його можна сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження реєстрації вступника. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Реєстрація на НМТ триватиме до 3 травня.

Джерело: osvita.ua