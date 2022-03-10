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Вперше президентом Угорщини стане жінка

Szerző: | 2022.03.10., 17:02 | Hовини

Kép forrása: Novák Katalin hivatalos Facebook-oldala

За кандидатуру Каталін Новак 10 березня проголосувало більшість депутатів парламенту.

Отож, новою очільницею Угорщини обрано Каталін Новак. Вона змінить на цій посаді Яноша Адера, який закінчує свій другий термін президентства.

За її кандидатуру проголосували 2/3 депутатів Державних зборів (однопалатного парламенту) країни, який транслював засідання на своєму сайті.

Novák Katalin lett Magyarország köztársasági elnöke

Додамо, що Новак стане першою жінкою в історії, яка обійме посаду президента Угорщини. Її кандидатуру висунула правлячою партією “ФІДЕС – Угорський громадянський союз”, яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан. До цього часу вона була міністром у справах сім’ї.

Mukachevo.net

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