Правила виїзду для 18–22-річних: що заявили в Раді

В Україні поки не планують знижувати вік мобілізації, проте для юнаків 18–22 років умови виїзду за кордон можуть посилити. Як повідомив нардеп Руслан Горбенко, обов’язковою вимогою для перетину кордону може стати проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

На думку депутата, під час такого навчання психологи та рекрутери зможуть мотивувати молодь до служби, пропонуючи сучасні та безпечні ролі. Йдеться про керування дронами чи наземними роботами (НРК) на відстані від фронту, що дозволить ефективно залучити цифрові навички молодих людей замість їхньої трудової міграції.

