Ракоці 349: закарпатці також святкували в Борші

Близько ста закарпатців відзначили 349-ту річницю від дня народження князя Ференца Ракоці ІІ в Борші. На святковому заході, який відбувся в замку Ракоці, величного князя вшановували разом угорці з Трансильванії, Словачинни, Закарпаття та Угорщини.

Закарпаття представляли співробітники та студенти Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, учні Закарпатського угорського ліцею з с. Малі Геївці та Великої Доброні, а також представники Благодійного фонду „GENIUS” і громадської організації Pro Cultura Subcarpathica.

23 березня учні ліцею також побували в Добрусці та Великому Капушані.

Програма розпочалася з прибуття паломницького поїзда Ракоці, після чого відбувся обід і урочиста хода до замку. Учасників ходи супроводжували вершники-реконструктори, народні танцюристи та духовий оркестр гарнізону Сентендре Угорської армії.

На реставрацію замку Ракоці уряд Угорщини у 2017 році виділив 805 мільйонів форинтів, а роботи завершилися у 2022 році.

У святковій програмі взяли участь Дитячий хор Угорського радіо, французький дитячий хор Maîtrise de Radio France, духовий оркестр Угорської армії, відомий виконавець на тарогато Чаба Надь, учні школи в Бодрогсердагелі, а також дитячі фольклорні ансамблі з Шарошпотоку, Шаторальяуйгея, Великого Капушану та Борші.

Дитячий хор Угорського радіо виконав пісні, пов’язані з Ракоці та куруцями. Також прозвучали твори переможців конкурсу поезії та прози на тему Ракоці, серед яких були й роботи закарпатських учнів.

З промовами виступили держсекретар з питань національної політики Леврінц Нача та голова Угорського союзу Ласло Губік.

Наприкінці урочистостей присутні поклали вінки пам’яті до пам’ятника Ракоці перед замком.

У наступній частині заходу відбулися концерти дитячих хорів і духового оркестру, а також гості мали змогу оглянути виставку в замку.

Поїздку закарпатців організували громадська організація Pro Cultura Subcarpathica та Закарпатський угорський інститут ім. Ференца II Ракоці за підтримки Союзу Ракоці. Участь у програмі була підтримана урядом Угорщини та фондом ім. Бетлена Габора.

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