Закарпатці провели в темряві 22% 2024 року

Сукупно за 2024 рік обмеження споживання електроенергії для населення застосовувались протягом 1 951 години по території нашої області. Це становить 22% годин року.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

Аналітики враховали лише планові стабілізаційні відключення домогосподарств, запроваджені у всіх областях України або в переважній їх більшості (понад 50%), в тому числі і на Закарпатті. Графіки погодинних відключень (ГПВ), що діяли в одній або кількох областях, до розрахунків не включалися.

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