Румунія ухвалила зразкові освітні закони

Після того як обидві палати парламенту Румунії ухвалили закони про загальну та вищу освіту, 4 липня їх підписав президент країни Клаус Йоганніс. Новацією цих документів є те, що під час їхнього створення було враховано пропозиції представників угорської меншини.

Відповідно до нового закону, з наступного навчального року румунську мову як державну в угорськомовних класах викладатимуть за методикою вивчення іноземної. Профільне міністерство повинно запустити окрему національну програму, щоб допомогти дітям – представникам нацменшин вивчати румунську мову. Ця ініціатива передбачає підготовку сучасних допоміжних і цифрових матеріалів, а також організацію румунськомовних таборів та програм обміну студентами. За словами політиків з Демократичного союзу угорців Румунії, законодавці усвідомили, що система освіти мовами національних меншин тягне за собою додаткові витрати, і тому надали додаткові ресурси для ефективної роботи.

Відповідно до нового закону, який регулює загальну освіту, навчання румунською мовою фінансуватиметься міністерством освіти як окремий урок уже в дитячому садку. Закон гарантує й діяльність шкіл у діаспорі, оскільки передбачає, що там, де кількість учнів менше 300, буде обов’язковим забезпечення всіх ресурсів, необхідних для роботи.

Законодавці врахували також інтереси молоді, яка належить до нацменшин і має намір продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Абітурієнти, вступаючи до вишів, можуть користуватися тією мовою, яку вивчали в середній школі, за винятком спеціальностей, що стосуються національної безпеки. На тих спеціальностях, де немає вищої освіти мовою нацменшин (наприклад, у вищих навчальних закладах Румунії немає ветеринарної освіти угорською мовою), студентам – представникам національних меншин надаватиметься спеціальна квота.

«Закони про освіту створюють надійну базу для побудови системи освіти, яка витримає випробування часом, але водночас самі по собі не вирішать гострих проблем системи, лише якщо вони дійсно впроваджуватимуться на практиці», – сказав президент Румунії Клаус Йоганніс після церемонії підписання та оприлюднення.

Здається, що після Сербії ситуація з навчанням мовами нацменшин була вирішена належним чином і в Румунії. Україна залишається аутсайдером у регіоні. Пора б законодавцям нашої країни, яка потерпає від війни, задуматися про внесення змін до Закону про освіту, що спричинив внутрішні й міжнародні конфлікти. Адже в цивілізованій державі, окрім обов’язків, усі громадяни мають однакові права, незалежно від національності.

Жолт Бадо/Badó Zsolt/Kárpátalja hetilap

Джерело: karpat.in.ua