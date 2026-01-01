Семеро немовлят народилися на Закарпатті у перші години 2026 року

Початок 2026 року на Закарпатті ознаменувався радісними подіями — у перші години нового року в області на світ з’явилися семеро немовлят. Серед новонароджених — двоє хлопчиків та п’ятеро дівчаток, зокрема одна двійня.

Першими новонародженими 1 січня 2026 року в Ужгороді стали двійня дівчаток, які з’явилися на світ у міському клінічному перинатальному центрі. Дівчатка народилися шляхом кесаревого розтину о 08:19 та 08:20 з вагою 2350 та 2150 грамів відповідно.

Мама немовлят — жителька Тячівщини, для якої це вже треті пологи. Як повідомила акушер-гінеколог перинатального центру Марина Плега, мама та новонароджені почуваються добре. У саму новорічну ніч пологів у закладі не було.

За словами директора клінічного міського перинатального центру Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олега Онопка, упродовж 2025 року в перинатальному центрі відбулося 2323 пологи. За цей період народилися 1225 хлопчиків та 1129 дівчаток, серед яких — 31 двійня.

Серед породіль — 614 ужгородок, 704 жінки з Ужгородського району, а також 287 жінок із числа внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: uzhgorod.24